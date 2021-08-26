Женщина осталась с обездвиженными бровями после ботокса и показала результат

Женщина показала неудачные последствия инъекций ботокса и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Стефани (Stephanie) поделилась историей о том, как посещение косметологической клиники оставило ее с «жутким» лицом. Известно, что женщина хотела избавиться от морщин на лбу: сперва она засняла свое состарившееся лицо до инъекции, а затем показала внешность после процедуры. На фото видно, что из-за введенного вещества кожа на ее лбу сильно натянулась, изменив тем самым форму бровей.

«Я сделала это два года назад, мне помогла подруга, которая по совместительству работает дантистом. Ее профессия предполагает изучение функционирования всех мышц лица. Ошибка заключается лишь в том, что она ввела слишком много жидкости, в результате чего мои брови были обездвижены», — объяснила героиня материала.

Публикация Стефани стала вирусной и набрала почти 560 тысяч просмотров и 19 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать изменения во внешности женщины в комментариях. «Обращайтесь к специалистам, которые знают, что делают», «Вот причина, по которой я боюсь делать ботокс», «Тебе его неправильно ввели», «Это можно исправить!», «Со мной однажды приключилось то же самое», — высказались они.

В апреле эксперты показали неудачные изменения лиц от ботокса на примере знаменитостей. Так, например, косметолог британской клиники The Lovely Clinic Сара Тонкс (Sarah Tonks) обратила внимание читателей на то, что из-за слишком частых уколов 61-летний продюсер и телеведущий Саймон Коуэлл (Simon Cowell) стал обладателем «грустного лица».