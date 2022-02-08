В Норвегии возникли вопросы к правительству страны из-за назначения Столтенберга

Парламент Норвегии решил направить правительству страны письмо с вопросами по назначению генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга главой национального Центрального банка. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на решение парламентского контрольного и конституционного комитета. Информацию передает ТАСС.

Письмо содержит 21 вопрос по процессу назначения, а также его прозрачности. Его получат министр финансов Трюгве Слагсволль Ведум и глава правительства Йонас Гар Стере. Премьер-министр и глава Минфина должны предоставить ответы в течение семи дней. После этого парламент решит, какие действия предпринимать в дальнейшем.

4 февраля правительство Норвегии приняло решение о назначении Йенса Столтенберга главой Центробанка. На этом посту он должен будет работать шесть лет. Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО закончится 30 сентября 2022 года. После окончания этого периода он примет дела и вступит в должность в Центробанке Норвегии.