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Названы рекордно подорожавшие стройматериалы

Глава НОСТРОЙ Глушков заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на стройматериалы

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Предпосылки для снижения стоимости стройматериалов в 2022 году отсутствуют. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, сообщает РБК.

Глава НОСТРОЙ отметил, что сейчас цены на рынке стройматериалов стабилизируются, но вряд ли будут снижаться. В Национальном объединении строителей также назвали наиболее сильно подорожавшие за 2021 год ресурсы. Рекордно поднялся в цене черный металл — его стоимость выросла вдвое. Пиломатериалы тоже подорожали: стоимость доски обрезной увеличилась на 42,2 процента, кирпича — на 37,7 процента, кровельного материала — на 39,3 процента, бетона — на 15,4 процента.

Такая динамика на рынке, по мнению экспертов, обусловлена нехваткой сырья, ростом спроса и высокими ценами на внешних рынках. «Какая-то определенная стабильность на рынке наступила, последние четыре месяца твердая цена, но говорить о тенденции к снижению стоимости стройматериалов не приходится», — рассказал Глушков.

Стремительный рост цен на материалы обернулся проблемами для строительной отрасли. В том числе с трудностями столкнулись и государственные стройки: прописанная в госконтрактах цена не соответствовала реальным затратам. Вице-премьер Марат Хуснуллин даже заявил о картельном сговоре и монополии на рынке. По его мнению, реальных причин для роста цен на стройматериалы нет, поэтому к разбирательству стоит привлечь правоохранительные органы.

Нина Ташевская
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