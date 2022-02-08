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Раскрыта причина увольнения прочитавшей стихи Хармса учительницы из Петербурга

Прочитавшая стихи Хармса учительница из Петербурга уволилась по собственному желанию

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Учительница Серафима Сапрыкина, которая ранее прочитала стихи Хармса и Введенского, написала заявление об увольнении из гимназии №168 в Петербурге по собственному желанию, поскольку нашла другую работу. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на директора гимназии Светлану Лебедеву.

Как пояснила директор, библиотекарь и педагог-организатор работала в учебном заведении в течение четырех месяцев. Также Лебедева рассказала, что «ответственная за работу с детьми поступила не совсем корректно, самостоятельно решая, какие занятия проводить».

Она заявила, в начале декабря 2021 года прошло одно занятие, которое было посвящено битве под Москвой, но Сапрыкина заменила эту тему на поэзию Хармса и Введенского. Директор подчеркнула, что нельзя самостоятельно без согласования менять учебный план.

Лебедева добавила, что в гимназии занимаются углубленным изучением русского языка и литературы, поэтому программа по этим предметам здесь шире, чем в других школах. Чтобы заменить одно занятие на другое, необходимо обязательно согласовать это с завучем по воспитательной работе, либо с директором, отметила она.

6 февраля преподавательница Серафима Сапрыкина заявила, что ее уволили из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов — она сама написала заявление.

Марина Совина
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