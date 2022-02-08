В Бельгии 13 человек обвинили в создании террористической группировки

В ходе спецоперации правоохранительных органов Бельгии 13 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической группировке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную прокуратуру королевства.

Отмечается, что операцию провели в Антверпене в рамках противодействия террористической деятельности в королевстве. Задержанных обвинили в создании группировки в рамках джихадистского движения салафитов. По информации агенства, в спецмиссии приняли участие более ста полицейских. Подозреваемые не оказали сопротивления при задержании.

12 ноября сообщалось, что суд в Мьянме обвинил американского журналиста Дэнни Фенстера в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу и приговорил его к 11 годам тюрьмы. Суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями.