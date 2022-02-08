Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Бельгии 13 человек обвинили в создании террористической группировки

Прокуратура Бельгии арестовала 13 человек за участие в террористической группировке

Фото: Yves Herman / Reuters

В ходе спецоперации правоохранительных органов Бельгии 13 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической группировке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную прокуратуру королевства.

Отмечается, что операцию провели в Антверпене в рамках противодействия террористической деятельности в королевстве. Задержанных обвинили в создании группировки в рамках джихадистского движения салафитов. По информации агенства, в спецмиссии приняли участие более ста полицейских. Подозреваемые не оказали сопротивления при задержании.

12 ноября сообщалось, что суд в Мьянме обвинил американского журналиста Дэнни Фенстера в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу и приговорил его к 11 годам тюрьмы. Суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
Байден рассказал о «вторжении» Германии на Украину
Европа потратит десятки миллиардов евро на независимость от Китая
Малышева назвала неочевидный признак рака кожи
Названы сложные для продажи дома
МИД пообещал зеркально отвечать на действия властей ФРГ против российских СМИ
Популярная пляжная страна задумала отменить карантин для туристов
Цены на электроэнергию в Европе взлетели из-за Франции
МИД Армении вызвал посла Белоруссии после заявления Лукашенко
Назван самый выгодный для «наступления» России участок границы Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.