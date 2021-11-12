Американского журналиста обвинили в терроризме и приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд в Мьянме обвинил журналиста США в подстрекательстве к мятежу и приговорил к 11 годам

Суд в Мьянме обвинил американского журналиста Дэнни Фенстера в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу и приговорил его к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

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По словам юриста, главному редактору независимого издания «Фронтьер Мьянмар» предъявили обвинение еще по нескольким пунктам. Суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями.

Фенстера задержали 24 мая 2021 года в международном аэропорту Янгона. Он должен был лететь в Малайзию. Журналиста перевели в тюрьму Инсейн. Власти США неоднократно призывали прекратить насилие и выпустить из тюрем политических заключенных, включая редактора «Фронтьер Мьянмар» и австралийца Шона Тернелла.

В октябре стало известно, что правительство хунты в Мьянме освободит из заключения более 5,6 тысячи участников антивоенных протестов. По словам лидера военного правительства Мин Аун Хлайна, амнистия была объявлена «по гуманитарным соображениям».

В феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Бойцы главнокомандующего Мьянмы Мин Аун Хлайна разогнали действующее правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали NUG и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.