В Мьянме освободят из заключения более пяти тысяч участников протестов

Правительство хунты в Мьянме освободит из заключения более 5,6 тысячи участников антивоенных протестов, сообщило государственное телевидение, передает Reuters.

При этом власти обвинили оппозиционеров в разжигании беспорядков в стране. По словам лидера военного правительства Мин Аун Хлайна, амнистия была объявлена «по гуманитарным соображениям».

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18 октября, по сообщению Reuters, Хлайн заявил, что военное правительство стремится к установлению в Мьянме мира и демократии. Он призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) учесть провокации и насилие, совершаемые оппозиционными группировками, запрещенными хунтой. По его словам, оппозиционеры пытаются саботировать мирное урегулирование в стране.

16 октября в ТАСС написали, что страны-члены АСЕАН приняли решение исключить представителей хунты из списков участников предстоящего саммита организации. Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября. Вместо членов военного правительства и противостоящего ему Правительства национального единства (ПНЕ, NUG, подпольная оппозиционная организация, поддерживающая свергнутое в феврале правительство), в саммите примет участие представитель Мьянмы, не состоящий ни в одной из группировок. Таким образом, АСЕАН подчеркивает нейтральность к внутриполитическому конфликту.

7 сентября NUG призвало население Мьянмы к общенациональному восстанию. Президент NUG Дува Лаши объявил в стране чрезвычайное положение. По его словам, к бунту должны присоединиться полиция и военные, а чиновники обязаны бойкотировать работу в органах власти.

В феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Бойцы главнокомандующего Мьянмы Мин Аун Хлайна разогнали действующее правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали NUG и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.