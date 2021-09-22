Тысячи жителей покинули город в Мьянме из-за боев между хунтой и диссидентами

Тысячи людей покинули отдаленный город Тантланге на западе Мьянмы из-за боевых действий между военной хунтой и диссидентами. Об этом сообщает агентство France 24 со слов местных жителей.

В городе произошло боестолкновение между сотней повстанцев и правительственными войсками. Во время сражения, по словам очевидцев, солдаты начали вести беспорядочный огонь по окнам домов, а после — бомбить город. В итоге населенный пункт практически опустел, его жители укрылись в соседних деревнях.

Всего в Тантланге проживало 7,5 тысячи человек. «Я никогда не думал о том, чтобы бежать из собственного дома, даже после того, как военные разбомбили его», — заявил один из горожан. Он добавил, что ему все равно пришлось уехать, поскольку «дела становились все хуже».

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Тантланге расположен в штате Чин, где в настоящее время идут активные бои между хунтой и сопротивлением. С мая 2021 года правительство применяет артиллерию против местных повстанцев, а также перекрыло водоснабжение в регионе. По информации наблюдателей, с момента переворота в феврале 2021 года в Чин были убиты 1,1 тысяч гражданских, еще 8 тысяч человек были арестованы. Сообщается, что растет поток беженцев, бегущих в соседнюю Индию, на границе с которой находится штат.

7 сентября оппозиционное хунте Правительство национального единства Мьянмы (ПНЕ) призвало граждан страны к общенациональному восстанию. Лидер ПНЕ Дува Лаши объявил в Мьянме чрезвычайное положение. Он обратился к местным этническим группировкам, сражающимся за свою автономию, с просьбой атаковать правительственные войска. По словам Лаши, скоро отряды сопротивления совершат в Мьянме народную революцию.

Военные совершили государственный переворот в Мьянме в феврале 2021 года. Солдаты главнокомандующего Мьянмы Мин Аун Хлайна распустили правительство, арестовали президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, занимавшую также пост главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Потерявшие власть народные избранники создали ПНЕ и начали бороться с военным режимом. На данный момент они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.