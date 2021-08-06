В джунглях Мьянмы нашли 40 трупов

После окончания боев между ополченцами и силами военного правительства в районе города Кани (Мьянма), местные жители нашли в джунглях 40 трупов. Об этом сообщает CNN.

По сообщениям посланника Мьянмы в ООН Кьяу Мо Туна, на некоторых из тел обнаружили следы пыток. Он также обратил внимание на несколько эпизодов «преступлений против человечности» со стороны государственных сил безопасности. Мо Тун отметил, что военные Мьянмы казнят и пытают пленных ополченцев и арестованных мирных жителей.

Посол запросил помощи международного сообщества. Согласно информации Ассоциации помощи политзаключенным, хунта в Мьянме совершила 946 убийств мирных жителей с 1 февраля 2021 года, когда произошел военный переворот. Действующая власть оспорила эти данные, заявив, что бойцы сил безопасности регулярно погибают от рук мятежников.

Военные совершили государственный переворот в Мьянме из-за несогласия с итогами осенних выборов 2020 года. В феврале они распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.