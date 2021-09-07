В Мьянме призвали к общенациональному восстанию против военного режима

Правительство национального единства Мьянмы (ПНЕ, NUG) призвало население страны к общенациональному восстанию. Об этом сообщает журнал Time.

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Речь идет о подпольной организации, которая координирует сопротивление режиму военных, захвативших власть в стране. Президент NUG Дува Лаши заявил, что объявляет в Мьянме чрезвычайное положение. Он также обратился к этническим группировкам Мьянмы, сражающимся за свою автономию, атаковать правительственные войска.

По словам Лаши, военные и полиция должны присоединиться к сопротивлению, а чиновники Мьянмы — бойкотировать работу в государственных органах. В NUG также объявили, что скоро отряды народного ополчения перейдут в наступление и совершат в Мьянме народную революцию.

Военный переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года. В феврале солдаты главнокомандующего Мьянмы Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали NUG и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.