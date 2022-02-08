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Тимошенко сравнила выполнение Минских соглашений с изменой

Юлия Тимошенко назвала выполнение Минских соглашений государственной изменой
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украину всеми силами пытаются сподвигнуть к деэскалации в Донбассе с помощью выполнение Минских соглашений, однако их реализация на практике сравнима лишь с государственной изменой. Об этом заявила бывший премьер-министр республики и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Политик призвала действующее украинское руководство «даже не думать» соблюдать условие договора, назвав его позорным для страны. Она подчеркнула, что любому политику, который постарается имплементировать положения соглашений, рано или поздно придется просить политическое убежище в России. «Украинцы этого никогда не допустят и не простят», — подчеркнула Тимошенко.

Депутат заключила, что восстановить территориальную целостность республики поможет лишь откат к положениям Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году. Она полагает, что Киеву необходимо принудить всех его подписантов к исполнению взятых на себя обязательств.

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«Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной во всех измерениях. И так будет! Разумеется, уже не с этой властью», — отметила экс-премьер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз подтвердил отказ от переговоров с непризнанными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что такой диалог не предусмотрен Минскими соглашениями, а Киев будет стремиться вести переговоры с Москвой напрямую.

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Михаил Кириллов
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