Россиянам дали советы на случай отмены или задержки рейса
Эксперты туристической отрасли дали советы российским путешественникам на случай отмены или задержки самолета. Их рекомендации публикует РИА Новости.
Так, управляющий директор департамента в компании «Ренессанс страхование» Артем Искра посоветовал туристам перед путешествием покупать страховку. Он также напомнил, что существует несколько видов подобных услуг — страховка от невылета, страховка от задержки вылета и страховка от опоздания на стыковочный рейс.
Кроме того, если воздушное судно не вылетело вовремя, авиапассажиры вправе отказаться от полета и потребовать у перевозчика возврата денег. «Турист вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес. Если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии», — пояснил адвокат Константин Ерохин и добавил, что для подачи претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих понесенные потери.
Также путешественники имеют право потребовать место для хранения багажа, услуги комнаты матери и ребенка (с детьми до семи лет) и прохладительные напитки. Если вылет рейса задержали более чем на два часа, авиакомпания должна предоставить возможность совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте. При задержке более четырех часов — обеспечить горячим питанием.
«Затем еда предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь — в ночное. При задержке более чем на восемь часов днем или на шесть ночью — номер в гостинице и трансфер туда и обратно», — заявил юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
В заключение авиапассажирам перечислили вещи, которые рекомендуется брать с собой в длительные перелеты. Среди них — пауэрбанк, плед, дорожная подушка, наушники, маска для сна, компрессионные носки и тапочки. «Форс-мажор заранее не предугадать. Поэтому всегда берите с собой пустую бутылку или термос. В фуд-кортах бесплатно нальют воду или кипяток. Не помешает и чай в пакетиках», — посоветовали эксперты.
Ранее в январе российская туристка, застрявшая в закрытом из-за непогоды аэропорту Стамбула, сняла на видео обстановку в перегруженной авиагавани. По ее словам, пассажиров отказывались размещать в отелях, а также не предоставили питание. В итоге оголодавшие люди скупили почти всю еду в кафе.