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Россиянам дали советы на случай отмены или задержки рейса

Туристам посоветовали перед путешествием покупать страховку от задержки или невылета рейса

Фото: Roosevelt Cassio / Reuters

Эксперты туристической отрасли дали советы российским путешественникам на случай отмены или задержки самолета. Их рекомендации публикует РИА Новости.

Так, управляющий директор департамента в компании «Ренессанс страхование» Артем Искра посоветовал туристам перед путешествием покупать страховку. Он также напомнил, что существует несколько видов подобных услуг — страховка от невылета, страховка от задержки вылета и страховка от опоздания на стыковочный рейс.

Кроме того, если воздушное судно не вылетело вовремя, авиапассажиры вправе отказаться от полета и потребовать у перевозчика возврата денег. «Турист вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес. Если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии», — пояснил адвокат Константин Ерохин и добавил, что для подачи претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих понесенные потери.

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Также путешественники имеют право потребовать место для хранения багажа, услуги комнаты матери и ребенка (с детьми до семи лет) и прохладительные напитки. Если вылет рейса задержали более чем на два часа, авиакомпания должна предоставить возможность совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте. При задержке более четырех часов — обеспечить горячим питанием.

«Затем еда предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь — в ночное. При задержке более чем на восемь часов днем или на шесть ночью — номер в гостинице и трансфер туда и обратно», — заявил юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

В заключение авиапассажирам перечислили вещи, которые рекомендуется брать с собой в длительные перелеты. Среди них — пауэрбанк, плед, дорожная подушка, наушники, маска для сна, компрессионные носки и тапочки. «Форс-мажор заранее не предугадать. Поэтому всегда берите с собой пустую бутылку или термос. В фуд-кортах бесплатно нальют воду или кипяток. Не помешает и чай в пакетиках», — посоветовали эксперты.

Ранее в январе российская туристка, застрявшая в закрытом из-за непогоды аэропорту Стамбула, сняла на видео обстановку в перегруженной авиагавани. По ее словам, пассажиров отказывались размещать в отелях, а также не предоставили питание. В итоге оголодавшие люди скупили почти всю еду в кафе. 

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Валентина Процкова
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