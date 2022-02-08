Тату-мастер раскрыла самый популярный эскиз среди отцов

Сотрудница тату-салона раскрыла самый популярный эскиз среди отцов и рассмешила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Эбигейл Луиза объяснила, что существует большое количество рисунков, которые были особенно популярны среди ее клиентов несколько лет назад. Она отметила, что не может понять, почему некоторые люди до сих пор продолжают изображать на теле подобные вещи, поскольку, по ее словам, в современном обществе они уже не актуальны.

Она подчеркнула, что одной из таких татуировок являются карманные часы, на циферблате которых изображено время рождения ребенка. Мастер назвала описанный эскиз наиболее распространенным среди мужчин.

«Когда на дворе 2022 год, а мужчины до сих пор просят сделать тату с карманными часами и датой рождения ребенка на циферблате…», — пошутила Луиза в ролике, который стал вирусным и набрал 309,2 тысячи просмотров и 10,3 тысячи лайков.

Пользователей сети рассмешило видео девушки. «Боже, у меня две такие татуировки…», «Это очень смешно!», «Вы не поверите, но я видела кучу таких отцов», «Как хорошо, что я не одна это заметила!», «Я не могу перестать смеяться», — писали юзеры.

Ранее в феврале мать увидела новое тату дочери и разрыдалась от горя. Юзерша с никнеймом Choclover27 объяснила, что ее 26-летняя дочь сделала себе «рукав» (татуировка от плеча до кисти, напоминающая длинный рукав пестрой кофты, — прим. «Ленты. ру»). Она подчеркнула, что рисунок на ее теле выглядит некрасиво, и назвала его «черным, жирным и чертовски ужасным».