Литва и Британия договорились помогать Украине в обеспечении ее обороны

Премьер-министры Великобритании и Литвы Борис Джонсон и Ингрида Шимоните договорились оказывать Украине экономическую и политическую поддержку, а также помощь в обеспечении ее обороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление, сделанное по итогам литовско-британского саммита в Лондоне.

«Они [Джонсон и Шимоните] согласились с тем, что любое вторжение России на Украину будет катастрофической ошибкой, и подчеркнули важность дальнейшего оказания Украине политической и экономической поддержки, а также помощи в обеспечении обороны», — говорится в дипломатическом документе.

«Они [премьеры Британии и Литвы] разделяют обеспокоенность по поводу высокой цены, которую народу России и ее экономике придется заплатить в случае, если президент Путин прикажет войскам перейти украинскую границу», — также указывается в совместном заявлении Джонсона и Шимоните.

8 февраля Джонсон назвал кризис на Украине крупнейшим наращиванием военной мощи в Европе со времен холодной войны. Он добавил, что нынешняя ситуация в стране затмевает произошедшее на Украине в 2014 году. Британский премьер также выразил надежду, что «принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис».