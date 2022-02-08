Во Франции заявили о независимой от США позиции ЕС по кризису на Украине

У Европейского союза (ЕС) независимая от США позиция по кризису на Украине, Брюссель и Вашингтон преследуют разные интересы. Об этом заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает France Inter.

Министр назвал прошедшую встречу президента Пятой республики Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным необходимой для деэскалации конфликта. Он подчеркнул, что Европа выступает за продолжение диалога.

Ле Мэр отметил, что продолжение украинского конфликта вызовет серьезные экономические трудности. «Это приведет к скачку цен на газ, и как следствие — к скачку цен на электричество. Это то, чего мы хотим избежать», — уточнил политик.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Он также рассказал, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.