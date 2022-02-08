Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции заявили о независимой от США позиции ЕС по кризису на Украине

Глава Минфина Франции Ле Мэр назвал встречу Макрона и Путина необходимой для деэскалации

Фото: Thibault Camus / Reuters

У Европейского союза (ЕС) независимая от США позиция по кризису на Украине, Брюссель и Вашингтон преследуют разные интересы. Об этом заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает France Inter.

Министр назвал прошедшую встречу президента Пятой республики Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным необходимой для деэскалации конфликта. Он подчеркнул, что Европа выступает за продолжение диалога.

Материалы по теме:
Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по безопасности. На что готов Запад после обострения вокруг Украины?
Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по безопасности.На что готов Запад после обострения вокруг Украины?
2 февраля
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
Вчера

Ле Мэр отметил, что продолжение украинского конфликта вызовет серьезные экономические трудности. «Это приведет к скачку цен на газ, и как следствие — к скачку цен на электричество. Это то, чего мы хотим избежать», — уточнил политик.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Он также рассказал, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным
Россияне признались в ненависти к вопросу «Кем вы видите себя через пять лет?»
В России весной спрогнозировали новую волну COVID-19
В Дании решили повысить готовность армии для поддержки НАТО
В Кремле объяснили очень длинный стол между Путиным и Макроном
Ведущая Первого канала рассказала о жизни после переезда в Италию
В России захотели ввести новое требование ко всем домам
Названо опасное последствие коронавируса для мозга
Спутники США обнаружили тайную базу КНДР для ядерных ракет
Дело бывшего российского министра Абызова направлено в суд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.