Психолог задал «один из главных вопросов» отцу 9-летней студентки МГУ

Основатель проекта «Альтернативное образование в России», психолог, специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев назвал одним из главных вопросов к отцу 9-летней студентки факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгению то, как было организовано обучение девочки в однокомнатной квартире, где кроме нее живут многочисленные братья и сестры. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Как Тепляков учил пятерых детей в одной комнате? Это вопрос, которым задают родители детей, которые тоже учатся дома. Они знают, как сложно организовать обучение даже двух детей. Я бы очень хотел спросить родителей Алисы: как вы решали проблемы с опытами по химии, какими электронными сервисами пользовались, какой учебник по математике был у вас, наконец, где у вас были учебные места для ваших детей? Тепляков почему-то не отвечает на эти простые вопросы», — сказал эксперт.

По его мнению, девочку можно было отдать в школу для одаренных детей, где педагоги еще со времен СССР работают с гениями. Кроме того, ребенок с хорошей памятью мог бы учиться в математической школе, предположил специалист. Алексей Семенычев согласился с мнением академика и директора московской школы №109 Евгения Ямбурга, который усомнился в том, что решение Тепляковых отдать дочь в МГУ было правильным. Ямбург сравнил таких детей с фигуристами, которые показывают свой лучший результат в 14-15 лет, после чего уровень их выступлений снижается.

О поступлении Алисы Тепляковой на психологический факультет МГУ стало известно летом прошлого года. Ее отец рассказывал, что девочка сдала ЕГЭ и экстерном окончила 11 классов. Вместе с тем мужчина заявлял о планах дочери досрочно завершить учебу в университете. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов назвал происходящее с ребенком «опасным экспериментом» и призвал приостановить ее обучение.