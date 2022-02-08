Зеленский пообещал украинцам смартфоны за прививки

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем жителям страны старше 60 лет раздать смартфоны за прививки. Видео выступления политика публикует Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — заявил глава государства во время конференции в рамках «Дія.Саміт 2022».

По его словам, получить новый телефон и льготный тариф абсолютно бесплатно вакцинированные украинцы смогут уже весной.

Ранее в ноябре Владимир Зеленский заявил, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен (около 38 долларов, или 2,7 тысячи рублей).