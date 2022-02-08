Зеленский пообещал украинцам смартфоны за прививки
Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат по смартфону
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем жителям страны старше 60 лет раздать смартфоны за прививки. Видео выступления политика публикует Telegram-канал «Инсайдер UA».
«Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — заявил глава государства во время конференции в рамках «Дія.Саміт 2022».
По его словам, получить новый телефон и льготный тариф абсолютно бесплатно вакцинированные украинцы смогут уже весной.
Ранее в ноябре Владимир Зеленский заявил, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен (около 38 долларов, или 2,7 тысячи рублей).