Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов по итогам торгов во вторник, 8 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи прибавил 2,33 процента, а РТС вырос на 3,04 процента.

В лидерах роста среди голубых фишек оказались «Русал», En+ Group и «Северсталь» (они прибавили от 4,46 до 4,24 процента). В красной зоне — ценные бумаги «Группы ПИК», «Петропавловска» и «Тинькофф» (падение от 0,83 до 1,76 процента).

Рубль укрепился на фоне снижения геополитических рисков и высоких цен на нефть, несмотря на незначительное снижение ее стоимости в рамках сегодняшней сессии. В ходе торгов курс доллара опускался до рекордно низкого уровня с 13 января и достигал 74,99 рубля. К моменту публикации новости курс доллара с расчетом на завтра равнялся 75,11 рубля (минус 39 копеек), а курс евро — 85,76 рубля (минус 66 копеек). Цена нефти Brent опустилась на 0,2 процента до 92,8 доллара за баррель, WTI — на 2,91 процента до 88,66 доллара.

Поводом для общего позитивного настроя инвесторов остается стабилизация ситуации вокруг Украины. Несмотря на угрозы и детализацию санкций, которые могут ввести западные страны в отношении России в случае вторжения, новые сигналы относительно возможности эскалации не поступали. Переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным 7 февраля общественность оценила как шаг к деэскалации конфликта.

