Переговоры Макрона и Путина оценили как шаг к деэскалации

Газета Financial Times со ссылкой на французские источники оценила переговоры президентов России и Франции как шаг к разрешению напряженности вокруг Украины. Издание отмечает, что Москва «продвинулась к деэскалации» после встречи лидеров в Кремле.

«Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск», — говорится в материале.

FT пишет, что соглашение якобы включает в себя вывод российских военных из Белоруссии, где проходят совместные учения в рамках Союзного государства.

Отмечается, что переговоры станут шагом к «структурированному диалогу по коллективной безопасности». При этом издание подтверждает, что Путин и Макрон не упоминали этих обсуждений в ходе совместной пресс-конференции.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник, и продлились чуть более пяти часов. Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.

Российский лидер заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Он также отметил, что обсуждал с французским коллегой вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

