Путин заявил об игнорировании Западом озабоченности России по безопасности

Президент России в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Его слова по итогам совместной пресс-конференции приводит ТАСС.

Глава российского государства указал, что во время встречи продолжался обмен мнениями по поводу адресованных США и НАТО российских предложений, которые содержат три ключевых пункта.

Он пояснил, что ни по одному из них не обозначена позиция, «их просто обошли». Президент подчеркнул, что диалог России и Запада по этим вопросам не закончен. Он отметил, что в предложениях Москвы нет ни одного неисполнимого пункта.

Путин также сообщил, что Россия готовит ответ Североатлантическому альянсу и США. Он указал, что проинформировал французского коллегу о сути ответа, и добавил, что обеспокоенность Москвы связана с общеевропейской безопасностью.

17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Ранее стало известно, что Париж не готов принять инициативы России по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Москва представила их в декабре. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен.

Встреча прошла в деловом ключе

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.

Французский лидер заявил о договоренности работать вместе над гарантиями безопасности. Он указал, что Россия и Франция имеют разные взгляды, это необходимо понимать и принимать.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник, и продлились чуть более пяти часов.

О нерасширении НАТО

Президент России отметил, что НАТО пытаются поучать Россию, где и как размещать вооруженные силы, а также требовать не проводить запланированные учения и маневры, при этом вплотную придвинул свою военную инфраструктуру к российским границам.

Путин подчеркнул, что Москва категорически против расширения Североатлантического альянса за счет новых членов на востоке.

Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это представляет для нас общую угрозу — дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна — по меньшей мере не соответствует здравой логике Владимир Путин Президент России

Глава государства отметил, что члены НАТО продолжают «накачивать Украину» современными видами вооружений, выделяют финансирование для модернизации армии, направляют военных специалистов и инструкторов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. По его словам, этот объем военной помощи не является пределом, поэтому в будущем Киев получит от других стран партию оружия и снаряжение.

Угроза войны с НАТО

Путин предупредил, что принятие Украины в состав Североатлантического альянса обернется угрозой войны с Россией. Он отметил, что в этом случае Киев может попытаться вернуть себе Крым вооруженным путем, пользуясь поддержкой некоторых членов альянса, чего Москва не допустит.

Почему так опасно возможное принятие Украины? Есть же проблема: европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть РФ. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО... нам что, воевать с НАТО? Владимир Путин Президент России

Глава российского государства подчеркнул, что европейские страны будут втянуты в конфликт, в котором не будет победителей. Он отметил, что потенциал России и НАТО несопоставим, но напомнил, что Россия является одной из ведущих ядерных держав и по некоторым видам вооружений опережает западные страны.

Путин добавил, что Макрон не хочет развития противостояния, поэтому в течение более чем пяти часов обсуждались гарантии безопасности и варианты выхода из сложившейся ситуации.

Ситуация вокруг Украины

Путин заявил Макрону, что Киев отказывается выполнять свои обязательства по Минским соглашениями и комплекс мер, определенных договоренностями в «нормандском формате». Он отметил, что нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как правовое закрепление особого статуса Донбасса, формулы Штайнмайера, не проведена конституционная реформа, амнистия и местные выборы.

Президент отметил, что Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны и прямой диалог с Донецком и Луганском. Российский лидер указал французскому коллеге на то, что альтернативы Минским соглашениями нет, их в любом случае придется выполнять.

Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится Владимир Путин Президент России

Макрон согласился, что Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине, решение этого вопроса может быть только политическим. Он пообещал сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что выполнение договоренностей может способствовать прогрессу в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

Французский лидер указал, что Зеленский нервничает из-за российских войск на границе. Он отметил, что в контексте международных комментариев украинский коллега «все-таки хладнокровно себя ведет», и это стоит приветствовать.

Путин предположил, что Макрону будет непросто на переговорах в Киеве во вторник, 8 февраля, но по итогам этой встречи Россия будет строит ь собственные шаги.

3 февраля Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с французским коллегой. По его словам, они обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках «нормандского формата», согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.

Путин в ходе пресс-конференции также сообщил, что предлагал политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Он отметил, что экс-лидер «наделал много ошибок» в вопросе урегулирования в Донбассе, но заявил, что его преследование как государственного преступника — «чрезмерная заявка на успех» действующего украинского руководства.

Макрон о совместной работе в Европе

Макрон по итогам переговоров с Путиным заявил, что России и Европе следует совместно работать над гарантиями безопасности.

Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства Эммануэль Макрон Президент Франции

Он также прокомментировал предложения Москвы по безопасности и отметил, что Европе нужны новые механизмы по обеспечению стабильности. Однако их следует вырабатывать не путем пересмотра существующих договоренностей. Французский лидер не исключил, что решения будут более новаторскими.

Макрон подчеркнул, что России и Евросоюзу необходимо урегулировать конфликт на Украине. В настоящее время нужно найти мирный путь в Европе, сейчас для этого еще есть возможность и время, добавил он.

Я не верю, что мы вынуждены выбирать между новыми правила или игрой без правил. Это оптимизм, основанный на воле, с моей точки зрения. Россия привержена суверенности и правам. Но я уверен, что мы можем построить безопасность и стабильность в Европе, подтвердив те наработки, которые у нас имеются уже в рамках ОБСЕ Эммануэль Макрон Президент Франции

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе сложнейшей со времен холодной войны, однако выразил уверенность в силе дипломатии. Он также выразил уверенность, что необходимо продолжить диалог с Россией, «учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего».