Франция отказалась принимать инициативы России по гарантиям безопасности

Париж не готов принять инициативы России по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Москва представила их в декабре. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен в разговоре с газетой The Washington Post.

При этом Этьен подчеркнул, что Париж не отказывается от обсуждения гарантий безопасности, а, напротив, планирует выступить со своими предложениями в контактах с Москвой.

«Принципы европейской безопасности (...) являются совершенно незаменимыми. И мы хотим сохранить это. И мы со своей стороны сохранили их. Мы готовы вести это обсуждение, но нельзя следовать некоторым из принципов, а остальные не выполнять», — подчеркнул посол, добавив, что в том числе имеет в виду положение об уважении суверенитета европейских стран.

Российские дипломаты со своей стороны не раз подчеркивали, что не отказываются от этого принципа, однако просят НАТО выполнять другое обязательство: не укреплять свою безопасность за счет безопасности другой страны.