Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Европе назвали ситуацию с безопасностью сложнейшей со времен холодной войны

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал самой сложной с холодной войны ситуацию с безопасностью
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Virginia Mayo / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе сложнейшей со времен холодной войны, однако выразил уверенность в силе дипломатии. Его слова приводит РИА Новости.

«В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии», — сказал Боррель в ходе совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Он также выразил уверенность, что необходимо продолжить диалог с Россией, «учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего».

Ранее Боррель заявил, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями объединения. По его словам, нарастив золотовалютные резервы, Москва сделала больше, чем сделал ЕС для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями в поставках газа.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обязанностях Поклонской на посту замглавы Россотрудничества
Зампостпреда России при ООН осудил создающие «помехи миру» западные санкции
В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19
Евросоюз и США договорились устранять риски европейскому энергоснабжению
Крупнейшие компании мира провалили планы спасения планеты
Взгляды президента Чехии и правительства на оказание Украине помощи разошлись
США заявили о возможности автономии Донбасса при одном условии
Блинкен пригрозил России «глубокими последствиями» в случае вторжения на Украину
Кремль оценил просьбу Украины о размещении противоракетных комплексов
Евросоюз выразил надежду избежать санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.