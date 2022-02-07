В Европе назвали ситуацию с безопасностью сложнейшей со времен холодной войны

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе сложнейшей со времен холодной войны, однако выразил уверенность в силе дипломатии. Его слова приводит РИА Новости.

«В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии», — сказал Боррель в ходе совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Он также выразил уверенность, что необходимо продолжить диалог с Россией, «учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего».

Ранее Боррель заявил, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями объединения. По его словам, нарастив золотовалютные резервы, Москва сделала больше, чем сделал ЕС для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями в поставках газа.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.