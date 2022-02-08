Женщина решила отказать сестре в роли подружки невесты из-за ее лишнего веса

Жительница Великобритании решила отказать родственнице в роли подружки невесты на церемонии бракосочетания из-за лишнего веса и возмутила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Анонимная женщина объяснила, что решила заказать для подружек невесты одинаковые платья, чтобы получить красивые фото со свадьбы. Она начала спрашивать у девушек их параметры и, когда очередь дошла до ее сестры, та ответила, что носит одежду размера XL. В связи с этим англичанка решила отказать ей в роли подружки невесты, поскольку побоялась, что не сможет найти для нее подходящий наряд.

«Это прозвучит ужасно, но я подумываю о том, чтобы отказать сестре в роли подружки невесты. Ее вес — это сущий кошмар. Я думаю, что будет очень трудно подобрать праздничное платье ее размера. Я чувствую себя ужасно, но эта ситуация меня сильно напрягает», — призналась невеста.

Пользователи сети раскритиковали поступок женщины в комментариях под публикацией. «Невеста может идти куда подальше, если ей стыдно за внешний вид своей сестры», «Вы должны были дать сестре возможность самостоятельно выбрать наряд, который она пожелает», «Люди меня разочаровывают», «Внешность твоей сестры — не твоя забота. Ты ужасно себя повела», «Какая надменная невеста», — высказывались юзеры.

Ранее в феврале сестра жениха явилась на торжество в свадебном платье и разозлила невесту. Автор публикации рассказала, что у нее не было времени приобрести наряд для торжества брата, поскольку она много работала. По этой причине родственница решила надеть на праздник подвенечное платье белого цвета, купленное ею для собственной свадьбы, которую впоследствии пришлось отменить.