Сестра жениха явилась на торжество в свадебном платье и разозлила невесту

Сестра жениха явилась на церемонию бракосочетания в старом свадебном платье и разозлила невесту. На историю, которая появилась на Reddit, обратили внимание в The Sun.

Автор публикации рассказала, что у нее не было времени приобрести наряд для торжества брата, поскольку она много работала. По этой причине родственница решила надеть на праздник подвенечное платье белого цвета, купленное ею для собственной свадьбы, которую впоследствии пришлось отменить.

Героиня материала подчеркнула, что виновница торжества и жених одобрили ее образ, сказав, что многие гости собираются посетить их свадьбу в одежде белого цвета. «Многие гости делали мне комплименты, я даже выиграла конкурс лучшего наряда праздника», — заявила анонимная пользовательница сети.

Однако, по словам юзерши, после церемонии брат не разговаривал с ней на протяжении недели. Вскоре выяснилось, что его супруга выразила недовольство по поводу того, что гостья пришла на свадьбу в подвенечном платье. Виновница торжества посчитала, что таким образом женщина испортила свадьбу.

Комментаторы поддержали автора поста в обсуждении под ее рассказом. «Ты права, потому что заранее получила их одобрение», «Невеста просто завидует, что гости восхищались тобой», «У меня нет слов, ты ведь спрашивала разрешение!», «Они ведут себя странно. Зачем было утвердительно отвечать на твои вопросы?», «Жена твоего брата — завистливая идиотка», — высказывались они.

В ноябре 2021 года золовка без приглашения явилась на свадьбу в белом платье и разозлила невесту. Анонимная подруга невесты объяснила, что родственница жениха показала возлюбленным платье, которое она купила на свадьбу. Увидев белый наряд, пара разозлилась и объяснила ей, что он неуместен, поскольку его фасон слишком похож на подвенечный. Однако, несмотря на запрет, она пришла на церемонию в этом платье.