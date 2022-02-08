В России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу.

«Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», — заявил политик, отметив, что осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с этим работу нужно продолжить.

Также Володин рассказал, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям уголовного кодекса.

«Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заключил спикер.

Законопроект был разработан «Единой Россией». Госдума приняла его в третьем чтении 18 января, Совет Федерации одобрил документ 26 января. Он предполагает внесение изменений в статьи Уголовного кодекса 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Указанные меры распространяются на преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это установлено в законе в настоящее время.