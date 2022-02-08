ЗПИФы Сбера в 2021 году выплатили рекордный доход

Закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление Активами, в 2021 году выплатили своим пайщикам рекордную сумму дохода по инвестиционным паям — 5,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Сбера.

В 2020 году эта сумма составляла 3,4 миллиарда, в 2019 году — 2,7 миллиарда. Крупнейшую выплату в 2021 году — 3,4 миллиарда рублей — осуществил фонд «Сбер — Арендный бизнес 3».

Как отмечают в Сбере, доход пайщиков фондов, инвестирующих в недвижимость, формируется из промежуточных выплат дохода от аренды, которые осуществляются ежеквартально, а также за счет роста стоимости объекта при продаже. В прошлом году число клиентов ЗПИФов Сбера, инвестирующих в недвижимость, превысило 20 тысяч человек, стоимость чистых активов таких фондов достигла 80 миллиардов рублей.

Рентные фонды позволяют инвестировать как в российскую, так и в зарубежную коммерческую недвижимость. Так, фонд «Зарубежный рентный бизнес» выплачивает доход в фунтах стерлингов. В его состав входят несколько крупных объектов в Великобритании — Eldon Court, Reading, административный комплекс из нескольких зданий Endsleigh Business Park и The Malt House — Manchester.

«Недвижимость всегда будет объектом повышенного интереса со стороны россиян. ЗПИФ, на мой взгляд, наиболее правильный и удобный инструмент для вложений в недвижимость. Это одно из стратегических направлений развития наших готовых инвестиционных решений. В 2020 году мы выделили его в отдельное направление и создали новую управляющую компанию, которая стала пионером и основателем индустрии розничных рентных фондов недвижимости в России, — рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием". — По итогам 2021 года наши пайщики получили почти 6 миллиардов рублей дохода от арендных выплат. Это стало возможным благодаря подбору высококачественных и востребованных объектов, а также грамотному управлению ими со стороны команды нашей управляющей компании».

Приобрести паи можно как в офисах продаж, так и в мобильном приложении. В СберБанк Онлайн для неквалифицированных инвесторов доступен фонд «Сбер — Арендный бизнес 7», который приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости — складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры.

«В прошлом году, когда рынок и жилой, и коммерческой недвижимости продолжали находиться под давлением пандемийных факторов, нам удалось выплатить нашим пайщикам рекордную сумму дохода — почти 6 миллиардов рублей. И это только доход от аренды. В наших фондах собраны только качественные и востребованные объекты, которые имеют хорошие перспективы при продаже, на которой инвесторы также могут заработать. Увеличение выплат пайщикам год от года являются тому ярким подтверждением», — отметила генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости Екатерина Черных.

Закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость, — это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции.

