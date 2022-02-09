В Совфеде призвали к уголовному преследованию призывающих к войне с Россией

Член Совета Федерации Андрей Климов отреагировал на слова экс-президента Польши Леха Валенсы, который призвал западные страны к проявлению жесткости по отношению к России из-за ситуации на Украине. Сенатор заявил, что любые граждане или организации, призывающие к войне, должны подлежать уголовному преследованию. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что комиссия Совфеда «рассматриваем различные варианты» возможного реагирования на подобные случаи. Парламентарий также подчеркнул, что реакция на такие заявления не должна ограничиваться одними комментариями. Следует предусмотреть, чтобы они становились основанием для возбуждения дела со следствем и проведением суда, сказал он.

Климов подчеркнул, что Валенса открыто предложил «начать термоядерную войну», жертвами которой могут стать сами поляки. Он напомнил, что в советское время действовали законы, которые предусматривали уголовную ответственность за разжигание войн. Однако заметил, что «история развивается по спирали», и сейчас меры реагирования должны быть другими.

Ранее бывший польский президент Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita заявил, что Западу необходимо проявить жесткость в позиции по Украине. По его словам, в случае эскалации конфликта Польша должна помочь соседу и незамедлительно ударить по Москве.