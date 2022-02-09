Экс-президент Польши призвал к ответному нападению на Москву из-за Киева

Западу нужно проявить жесткость в позиции по Украине. В случае эскалации конфликта, Польша должна помочь соседу и незамедлительно ударить по Москве, заявил бывший польский президент Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita.

«Сейчас мы должны вести себя мужественно. Я очень уважал [президента России Владимира] Путина, я даже поддерживал его по каким-то вопросам. Но сейчас, на мой взгляд, он зашел слишком далеко. Каждый последующий его натиск будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и не допустить вторжения на Украину. Если [Путин] нападет на Киев, то ответный удар по Москве должен последовать незамедлительно», — призвал экс-президент.

Бывший лидер считает, что после нападения руководство страны «в рамках соседской помощи» должно предоставить вооруженные силы Польши в распоряжение Киева.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что вокруг Украины на данный момент нагнетается большое количество информационного шума, хотя никаких признаков подготовки вторжения российских войск нет, и это подтверждают разведывательные данные сил НАТО и США.

5 февраля американское агентство Bloomberg опубликовало новость с ошибочным заголовком о вторжении России на Украину. Позднее материал удалили с сайта, а агентство принесло извинения за ложные данные. По данному инциденту проводится проверка.

