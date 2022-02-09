В МИД не заметили признаков российского вторжения на Украину

Никаких признаков вторжения России на Украину в настоящее время не наблюдается. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин, передает РБК в среду, 9 февраля.

«Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется на Украину, мол, что мы будем делать, хотя никаких признаков этого вторжения не было», — отметил дипломат в ходе конференции.

Панкин также добавил, что в последнее время информационный фон вокруг Украины очень сильно нагнетается.

Ранее в феврале американское агентство Bloomberg опубликовало новость с ошибочным заголовком о вторжении России на Украину. Позднее материал удалили с сайта, а агентство принесло извинения за ложные данные. По данному инциденту проводится проверка.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины в любой день. До этого он говорил, что наступление может начаться уже 7 февраля.