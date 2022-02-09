Россиянка получила срок за подсаженную на наркотики 10-летнюю дочь

В Алтайском крае 33-летняя жительница Барнаула получила срок за подсаженную на наркотики 10-летнюю дочь. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, россиянка регулярно употребляла наркотики, приобретая их через интернет. Затем она начала подсаживать на них и дочь, объясняя, что привыкания не будет. С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла зелье вместе с дочерью. В какой-то момент у девочки начались галлюцинации, после чего ее госпитализировали.

В результате СКР завел в отношении матери уголовное дело о склонении к потреблению наркотических веществ несовершеннолетней и сбыте наркотиков. Женщина пояснила, что не помнит, как употребляла вещества вместе с дочерью.

2 февраля сообщалось, что житель Алтайского края, выгнавший голого ребенка на мороз, получил два года колонии.