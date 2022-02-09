Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянка получила срок за подсаженную на наркотики 10-летнюю дочь

В Барнауле россиянка получила 12 лет за употребление наркотиков с 10-летней дочерью

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Алтайском крае 33-летняя жительница Барнаула получила срок за подсаженную на наркотики 10-летнюю дочь. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, россиянка регулярно употребляла наркотики, приобретая их через интернет. Затем она начала подсаживать на них и дочь, объясняя, что привыкания не будет. С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла зелье вместе с дочерью. В какой-то момент у девочки начались галлюцинации, после чего ее госпитализировали.

В результате СКР завел в отношении матери уголовное дело о склонении к потреблению наркотических веществ несовершеннолетней и сбыте наркотиков. Женщина пояснила, что не помнит, как употребляла вещества вместе с дочерью.

2 февраля сообщалось, что житель Алтайского края, выгнавший голого ребенка на мороз, получил два года колонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
Жириновский попал в больницу с коронавирусом неделю назад
В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского с омикроном
Туристов предупредили об участившихся нападениях бандитов на пляжах Мексики
Цене на нефть предсказали рост до 120 долларов
Модели рассказали о неприемлемых сексуальных пристрастиях основателя Playboy
Украина пригрозила достойным ответом на инцидент с флагом в Словакии
Доктор Мясников оценил новый болезненный симптом омикрон-штамма
Раскрыты данные о росте цен в России
Названа стоимость самой дешевой квартиры на островах Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.