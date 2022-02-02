Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Выгнавший голым в 20-градусный мороз ребенка россиянин получил два года колонии

Житель Алтайского края, выгнавший голого ребенка на мороз, получил два года колонии

Кадр: СК РФ по Алтайскому краю

Житель Алтайского края, выгнавший голым в 20-градусный мороз пятилетнего ребенка, получил два года колонии строго режима за другие издевательства над детьми. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Шелаболихинский районный суд Алтайского края признал 34-летнего россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия») и пунктом «в» части 2 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По сведениям прокуратуры, житель Алтайского края жил вместе с гражданской женой и ее тремя малолетними детьми. В апреле 2021 года в воспитательных целях он пластиковой бутылкой умышленно нанес пяти- и шестилетнему мальчикам множественные удары. На теле каждого из детей позже зафиксировали более 20 повреждений. Здоровью младшего ребенка причинен вред средней тяжести, его брату — легкий.

«В январе 2022 года неравнодушные граждане обратили внимание на малолетнего ребенка, находящегося на морозе без верхней одежды. Эти обстоятельства стали поводом для тщательного изучения органами прокуратуры происходящих событий в жизни ребенка и его братьев», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мальчика, которого родители выгнали голым на улицу в 20-градусный мороз в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края, забрали органы опеки, он находится под наблюдением врачей.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, сейчас детей опять забрали органы опеки, а их мать лишат родительских прав.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Испанская газета опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Обнародована позиция по США по неделимости безопасности
Премьер Эстонии обвинила Россию в использовании советской тактики
В НАТО обвинили Россию в разрушении доверия по вопросам безопасности
У Ивана Краско диагностировали неизлечимую болезнь
Названа доля отечественного сыра в России
Выступавший против ковид-сертификатов российский мэр заразился коронавирусом
Выгнавший голым в 20-градусный мороз ребенка россиянин получил два года колонии
В Роскомнадзоре задумались о регулировании метавселенных
Женщина ощутила мучительную боль в спине во время работы и внезапно родила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.