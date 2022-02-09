Суд арестовал задержанных ФСБ в Крыму участников террористической ячейки

В Крыму арестованы задержанные ФСБ участники ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 9 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суды Симферополя и Севастополя на время следствия отправили подозреваемых в СИЗО на два месяца. Они обвиняются по статье 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») УК РФ. Членам террористической ячейки грозит пожизненное заключение.

О ликвидации ФСБ в Крыму ячейки террористической организации сообщалось ранее 9 февраля. Задержанные занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Применяя меры конспирации, мужчины занимались активным распространением идеологии среди жителей полуострова. У них были изъяты пропагандистские материалы группировки.

Террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России по решению Верховного суда в 2003 году.