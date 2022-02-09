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ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку террористической организации

ФСБ сообщила о ликвидации в Крыму ячейки запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Кадр: НАК

ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 9 февраля, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержаны четыре активных члена террористической структуры, которые занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленной на свержение насильственным путем действующей власти.

Представители террористической ячейки, применяя меры конспирации, занимались активным распространением своей идеологии среди жителей полуострова Крым. В ходе обыска были изъяты пропагандистские материалы группировки, а также электронные носители информации, которые использовались задержанными.

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Владимир Седов
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