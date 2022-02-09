Названы худшие для ипотечников города России

За последний год средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке готовых однокомнатных квартир больше всего увеличился в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани, сообщил РИА Новости партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов. Сумма платежа в названных городах выросла на 42-82 процента, уточнил он.

По словам эксперта, худшая для ипотечников ситуация сложилась в Новороссийске, где средний ипотечный платеж при покупке однокомнатной квартиры на «вторичке» увеличился почти в два раза (при первоначальном взносе в 30 процентов и сроке кредитования в 15 лет). Также более чем на 40 процентов средние платежи по ипотеке выросли в Казани и Сочи.

На 31-40 процентов увеличились ежемесячные выплаты по ипотеке в 22 городах России из 75 крупнейших. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке прибавил 22 процента.

Наименьший рост выплат по ипотеке (на 11 процентов) зафиксирован в Нижнем Тагиле. В среднем «вторичка» в 75 крупнейших городах России обходится ипотечникам в 20,6 тысячи рублей в месяц (плюс 30 процентов за год), уточнил Терехов. Он спрогнозировал дальнейший рост ежемесячных платежей из-за роста ставок по кредитам на жилье.

Ранее сообщалось, что по итогам последней недели (31 января — 6 февраля) средняя ставка по ипотеке на покупку квартир в российских новостройках увеличилась на 0,57 процентного пункта, до 10,44 процента. Ипотека на приобретение квартир на вторичном рынке теперь выдается в среднем под 10,56 процента (плюс 0,69 процентного пункта за неделю).