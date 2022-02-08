Рыночные ставки по ипотеке в России преодолели психологическую отметку

По итогам последней недели (31 января — 6 февраля) средняя ставка по ипотеке на покупку квартир в новостройках увеличилась на 0,57 процентного пункта, до 10,44 процента, преодолев таким образом психологическую отметку в десять процентов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Дом.рф».

Как отмечает издание, еще неделю назад оформить ипотеку на строящееся жилья можно было в среднем под 9,87 процента. Ипотека на приобретение квартир на вторичном рынке теперь выдается в среднем под 10,56 процента (плюс 0,69 процентного пункта за неделю).

Ставка рефинансирования ипотеки за указанный период выросла на 0,25 процентного пункта, до 10,55 процента годовых. Покупателям готовых домов кредиты выдают в среднем под 11,22 процента, на строительство жилого дома — под 11,47 процента. Средневзвешенная ставка по ипотеке с госудаственной поддержкой осталась на прежнем уровне (5,88 процента), а по семейной ипотеке увеличилась на 0,01 процентного пункта (до 4,74 процента).

За прошлую неделю ставки по жилищным кредитам подняли ряд банков, в том числе Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Уралсиб» и прочие, указывает «Российская газета».

Ранее стало известно, что российские девелоперы и покупатели все чаще используют рассрочку при заключении сделок купли-продажи квартир в новостройках. Как правило, рассрочку дают на шесть месяцев, реже — на год.