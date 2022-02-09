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В России усомнились в намерении Киева выполнять Минские соглашения

Борис Грызлов заявил о несоответствии заявлений Украины по Донбассу с поведением Киева

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Заявления Украины о намерении выполнять Минские соглашения пока не соответствуют ее поведению в отношении Донбасса. Об этом полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил после очередного заседания ТКГ, передает ТАСС.

Он усомнился в намерении Киева выполнять Минские соглашения и отметил, что украинская делегация в контактной группе продолжает отказываться от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Грызлов также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают свое присутствие в зоне конфликта в Донбассе.

«Ряд западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что [президент Украины] Владимир Александрович Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны», — добавил полпред.

Ранее Грызлов заявлял, что Украину пытается привести к полномасштабному вооруженному противостоянию «партия войны». По его мнению, ее влияние сильнее, чем власть Зеленского, обещавшего привести страну к миру.

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Георгий Нестеров
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