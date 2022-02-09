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Грызлов назвал ситуацию на Украине наихудшим сценарием

Полпред России в ТКГ Грызлов рассказал о попытке привести Украину к реальной войне

Фото: БелТА / РИА Новости

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, российский посол в Белоруссии Борис Грызлов оценил ситуацию на Украине — по его мнению, страну пытаются привести к реальной войне. Его цитирует РИА Новости.

Грызлов уверен, что к полномасштабному вооруженному противостоянию Украину подталкивает «партия войны». Ее власть, по мнению полпреда, сильнее, чем власть президента Владимира Зеленского, обещавшего привести страну к миру.

Алиса Реброва
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