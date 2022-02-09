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Грызлов призвал не беспокоиться из-за российско-белорусских учений

Грызлов заявил, что российско-белорусские учения не превышают международные лимиты

Фото: Сергей Шелега / БелТА / ТАСС

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал не беспокоиться из-за совместных военных учений двух стран и заявил, что они не превышают установленные международными соглашениями лимиты войск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти учения плановые. На них прибыли и российские войска, и вооружение. Хочу сразу обратить внимание, что есть некая планка по количеству участников учений и по количеству вооружений. Эта планка не превышена, и поэтому беспокоиться тут не о чем», — заявил Грызлов.

Он добавил, что НАТО подтягивает свои силы к границе Белоруссии со стороны Польши.

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Совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» планируется провести в два этапа. До 9 февраля войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач. Непосредственно маневры пройдут с 10 по 20 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планируется отработать противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев одновременно с «Союзной решимостью-2022» проведет маневры с применением турецких беспилотников Bayraktar TB2, американских ПТРК FGM-148 Javelin и поставленных Великобританией противотанковых гранатометов NLAW.

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София Сарджвеладзе
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