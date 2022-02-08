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Украина проведет военные учения одновременно с Россией и Белоруссией

Украина отработает маневры с зарубежным оружием во время учений России и Белоруссии

Фото: Ukrainian Defense Ministry Press Service / AP

Украина одновременно с совместными учениями России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» проведет маневры с применением зарубежного оружия. Об этом министр обороны республики Алексей Резников сообщил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV. Запись передачи была опубликована на YouTube.

По словам Резникова, военные учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут проходить с 10 по 20 февраля. Во время маневров будут использоваться турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin и поставленные Великобританией противотанковые гранатометы NLAW.

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Глава ведомства отметил, что учения будут проводиться на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, Николаевом и Херсоном, а также на отдельных площадках.

Ранее сообщалось, что совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» будут проходить в два этапа. До 9 февраля войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач. Непосредственно сами маневры пройдут с 10 по 20 февраля. Как пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в рамках второго этапа военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.

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Георгий Нестеров
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