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Раскрыты подробности визита президента Бразилии в Москву

Globo: президент Бразилии Болсонару намерен встретиться с Путиным в Москве 16 февраля

Фото: Globallookpress.com

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен приехать в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 15 февраля. Подробности визита политика в Россию раскрывает Globo.

По информации издания, встреча глав государств запланирована на утро 16 февраля, после чего в честь бразильской делегации будет дан официальный обед. Отмечается, что Болсонару также рассчитывает встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кроме того, бразильский лидер планирует провести встречу с представителями бизнеса двух стран. Globo уточняет, что на ней будут присутствовать представители агробизнеса, а также энергетического сектора, в частности атомной энергетики и газовой промышленности. 17 февраля Болсонару намерен вылететь в Венгрию, где у него пройдут переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном.

Ранее вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау рассказал о попытке США сорвать визит президента в Москву. Он заявил, что Белый дом всегда старается применять свое влияние и удерживать другие страны от каких-либо действий. Сам Болсонару отмечал, что готов посетить и Вашингтон, если президент Джо Байден его пригласит.

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Екатерина Андреева
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