Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Бразилии рассказали о попытке США сорвать визит президента Болсонару в Москву

Вице-президент Бразилии Моурау заявил о попытке США удержать Болсонару от поездки в Москву
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Ranu Abhelakh / Reuters

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау рассказал о попытке США сорвать визит президента Жаира Болсонару в Москву. Его слова приводит газета Valor Economico.

Моурау заявил, что Белый дом всегда старается применять свое влияние и удерживать другие страны от каких-либо действий. «Не знаю, каково было содержание разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — отметил политик.

Ранее сам Болсонару, комментируя данные о давлении США в целью отмены его визита в Россию, заявил, что хорошо ладит со всеми странами. «Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — сказал бразильский лидер.

1 февраля газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Бразилию для отмены визита Болсонару в Россию, чтобы попытаться таким образом дипломатически изолировать президента России Владимира Путина на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россияне смогут получить QR-код при наличии антител к коронавирусу
Москвичи сравнили дорожку в столице с песчаным пляжем у моря
В Бразилии рассказали о попытке США сорвать визит президента Болсонару в Москву
Богачи испугались обвала рынка
Стало известно содержание военной доктрины Союзного государства
В моче погибшего журналиста Просвирнина нашли кокаин
Johnson&Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса
Экс-премьер Франции рассказал о риске Макрона из-за переговоров с Путиным
Ракетные крейсеры России направились в Средиземное море на учения
Сенатор США рассказал об обещании Шольца отказаться от «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.