В Бразилии рассказали о попытке США сорвать визит президента Болсонару в Москву

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау рассказал о попытке США сорвать визит президента Жаира Болсонару в Москву. Его слова приводит газета Valor Economico.

Моурау заявил, что Белый дом всегда старается применять свое влияние и удерживать другие страны от каких-либо действий. «Не знаю, каково было содержание разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — отметил политик.

Ранее сам Болсонару, комментируя данные о давлении США в целью отмены его визита в Россию, заявил, что хорошо ладит со всеми странами. «Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — сказал бразильский лидер.

1 февраля газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Бразилию для отмены визита Болсонару в Россию, чтобы попытаться таким образом дипломатически изолировать президента России Владимира Путина на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.