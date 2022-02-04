Президент Бразилии ответил на вопрос о давлении США из-за России

Президент Бразилии Жаир Болсонару, комментируя данные о давлении США в целью отмены его визита в Россию, заявил, что хорошо ладит со всеми странами. Его слова приводит ТАСС.

«Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только [президент США] Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — сказал бразильский лидер, отвечая на вопрос о появившейся в прессе информации.

Ранее газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Бразилию для отмены визита Болсонару в Россию, чтобы попытаться таким образом дипломатически изолировать президента России Владимира Путина на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. Сам Болсонару заявлял, что не намерен поднимать с ним этот вопрос.

По информации бразильского правительства, Жаир Болсонару посетит Россию 14-17 февраля.