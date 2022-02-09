Джонсон решил ускорить отмену всех ковид-ограничений в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил ускорить отмену ковид-ограничений в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Глава правительства сообщил, что ограничения будут сняты на месяц раньше, чем планировалось изначально. Он добавил, что сделает это сразу же, как британский парламент вернется с каникул 21 февраля.

«При условии, что текущие обнадеживающие тенденции сохранятся, мы сможем отменить последние ограничения, включая требование к самоизоляции для всех, у кого положительный результат теста на коронавирус», — заявил британский премьер-министр.

Планы по отмене мер, направленных на борьбу с коронавирусом появились в правительстве Великобритании еще 19 января 2022 года. Джонсон тогда уточнил, что планируется отменить вакцинные паспорта, требование об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.