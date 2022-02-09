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Россиян предупредили об опасности оставления чеков в банкомате

Доцент ВШЭ Касаткина посоветовала не оставлять чеки в банкоматах из-за персональных данных

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Не стоит оставлять чек после покупок в магазинах или в банкоматах. Об опасности таких действий предупредила доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина, передает РИА Новости.

Она посоветовала россиянам быть аккуратнее с чеками, которые выдают банкоматы, поскольку там могут быть спрятаны персональные данные. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации достаточно для мошенников, отмечает Касаткина.

Если по какой-то причине банкомат выдаст фальшивую купюру, то именно чек может избавить человека от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб, добавила эксперт. Что касается магазинов, то чек — это доказательство совершенной покупки, с ним будет легче оформить возврат товара.

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Многие покупатели выбрасывают чеки сразу после оплаты товара, однако их лучше забирать с собой, чтобы не дать возможности мошенникам воспользоваться кассовым документом. Об этом рассказал ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

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Мария СтроителеваСергей Строителев
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