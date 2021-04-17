Юрист предупредил об опасности оставления чеков на кассе

Многие покупатели выбрасывают чеки сразу после оплаты товара, однако их лучше забирать с собой, будь то дорогая покупка или обычные продукты в супермаркете, чтобы не дать возможности мошенникам воспользоваться кассовым документом. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что иногда злоумышленники сами просят отдать им чеки под предлогом накопления бонусов или просто незаметно забирают их на кассе. После этого они снимают защитные магниты с товара и выносят его из магазина, а если их останавливает охрана — показывают чужой чек.

Редин добавил, что в дальнейшем мошенники могут вернуть якобы купленную вещь и получить деньги, или же перепродать, если она была оплачена картой. В последнем случае на кассовом документе остаются данные о владельце, например, имя, фамилия и последние четыре цифры банковской карточки.

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«Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в социальных сетях и выяснить его номер телефона», — предупредил юрист. После этого, по словам Редина, злоумышленники могут позвонить от имени банка и выяснить у жертвы секретный код.

Некоторые доверчивые граждане могут попасться на уловку аферистов, поскольку не обращают внимания, что им звонят не с официального номера, а с сотового обычного абонента, заключил эксперт.

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