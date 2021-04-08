Россиянам назвали признаки опасного хозяина квартиры

Управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка в беседе с агентством «Прайм» назвала признаки хозяина квартиры, у которого опасно покупать жилье.

Прежде всего, это лица с психическими расстройствами. Так, сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и потом ее могут признать недействительной из-за состояния здоровья продавца.

Другая категория рискованных для россиян сделок — с наследниками. «Есть круг лиц, которым все равно полагается доля. К ним относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя», — заявила она.

Также опасными могут быть сделки с собственниками, которые воспользовались материнским капиталом или с ранее приватизированным жильем. В обоих случаях нового владельца квартиры могут ждать неприятные новости, о которых нельзя узнать заранее.

Кроме того, важна и личность собственника — если элитную квартиру продает человек «неопрятной внешности с явными финансовыми трудностями», это повод насторожиться. Необходимо воздержаться от покупки квартиры по доверенности, если выйти на связь с владельцем не получается, поскольку впоследствии такую сделку легко оспорить.

Ранее специалисты сервиса по поиску недвижимости The Meters назвали способы, с помощью которых мошенники могут обмануть покупателей квартир. Эксперты отметили, что мошенники могут обманывать при внесении задатка или аванса, при работе с документами и оспаривании сделки. Специалисты сервиса призвали покупателей во время выбора объекта обращать пристальное внимание на объявления с небольшим количеством фотографий или вовсе без них.

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