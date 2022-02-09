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Жильцы обнаружили на своем чердаке пугающие вещи и странные фотографии

Соседи нашли на чердаке странные фотографии и пакеты с клочками волос

В городе Мельбурн (Австралия) жильцы таунхауса нашли на своем чердаке пугающие вещи и странные фотографии. Об этом сообщает News.com.au.

Соседи, вместе арендующие дом, обследовали чердак и обнаружили, что там кто-то бывал без их ведома. Неизвестный зачем-то аккуратно повесил на стене грязные ботинки, пыльную одежду и пакеты, внутри которых находились пластыри, сигареты и клочки волос. Еще несколько пластиковых пакетиков содержали странные жидкости. Кроме того, на чердаке оказались пленочные фотографии, предположительно, сделанные в начале 1990-х, на которых был изображен футболист и некий мужчина.

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Когда обеспокоенные жильцы связались с домовладельцем, тот сообщил, что строители, ремонтировавшие дом перед их въездом, предупреждали его, что заметили на чердаке что-то странное. Однако, по всей видимости, он не стал туда подниматься. Теперь жильцы планируют устроить генеральную уборку и самостоятельно избавиться от жутких находок.

Знакомый одной из живущих в доме девушек поделился результатами расследования в TikTok. В комментариях к видео ему посоветовали обратиться в полицию. «Мы позвонили на горячую линию. Нам сказали, что если на чердаке нет следов убийства, то полиция ничего не может сделать», — ответил он.

Ранее пара из Великобритании сделала пугающие находки на чердаке своего нового дома: готическую библию, чемодан, наполненный ритуальными предметами, а также старинные документы. Сообщается, что дом 1920 года был куплен на аукционе.

Алиса Удовик
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