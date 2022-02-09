Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пара нашла в своем доме потайную комнату с жуткими находками

Купившая на аукционе дом пара обнаружила в нем потайную комнату и Библию черного цвета

Кадр: @geebeetv / TikTok

Купившая на аукционе дом пара из Великобритании заявила, что обнаружила в здании несколько жутких находок, в том числе потайную комнату и Библию черного цвета. О находке рассказала пользовательница Tiktok под ником geebeetv.

По словам девушки, она приобрела здание 1920 года на аукционе во время пандемии коронавируса совместно со своим парнем. Однако перед покупкой они не проверили документы на жилье. Во время переделки помещений они обнаружили потайную комнату. Сначала они подумали, что она пустая, однако затем увидели черный мешок, висящий на крюке под потолком. В ней они обнаружили Библию в готическом стиле, некоторые страницы которой были испорчены, и старинные документы.

Также хозяева нашли на чердаке чемодан, наполненный предположительно ритуальными предметами. Кроме того, в стенах здания были спрятаны зеркала и старые фотографии.

Ранее семья из английского города Крэдли-Хит, графство Уэст-Мидлендс, нашла жуткую потайную комнату под полом своего дома и сделала в ней домашний кинотеатр.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал фразу Путина про красавицу
Врач-диетолог назвала запрещенные для худеющих продукты
Над человечеством нависла угроза дефицита пресной воды
Названы самые выгодные направления туризма для россиян
Порнозвезда оставила карьеру и обратилась к религии
Синоптик спрогнозировал москвичам потепление «от избытка чувств»
Россиянам перечислили ошибки при лечении детей от коронавируса
Пара нашла в своем доме потайную комнату с жуткими находками
Определены эффективные препараты против коронавируса
Злодей из фильма «Один дома» избавился от дома в США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.