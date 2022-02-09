Пара нашла в своем доме потайную комнату с жуткими находками

Купившая на аукционе дом пара из Великобритании заявила, что обнаружила в здании несколько жутких находок, в том числе потайную комнату и Библию черного цвета. О находке рассказала пользовательница Tiktok под ником geebeetv.

По словам девушки, она приобрела здание 1920 года на аукционе во время пандемии коронавируса совместно со своим парнем. Однако перед покупкой они не проверили документы на жилье. Во время переделки помещений они обнаружили потайную комнату. Сначала они подумали, что она пустая, однако затем увидели черный мешок, висящий на крюке под потолком. В ней они обнаружили Библию в готическом стиле, некоторые страницы которой были испорчены, и старинные документы.

Также хозяева нашли на чердаке чемодан, наполненный предположительно ритуальными предметами. Кроме того, в стенах здания были спрятаны зеркала и старые фотографии.

Ранее семья из английского города Крэдли-Хит, графство Уэст-Мидлендс, нашла жуткую потайную комнату под полом своего дома и сделала в ней домашний кинотеатр.