Пара нашла жуткую потайную комнату под полом своего дома

Семья из английского города Крэдли-Хит, графство Уэст-Мидлендс, нашла жуткую потайную комнату под полом своего дома и сделала в ней домашний кинотеатр. Об этом сообщает The Mirror.

39-летний Бен Манн и его жена Кимберли переехали в дом, построенный до 1900 года. Супруги заметили, что в здании прогнил пол, и решили заменить его.

Когда пара начала отрывать доски, под ними оказалась тайная лестница, которая вела в пугающий старый подвал. Внизу было жутковатое помещение площадью около 12 квадратных метров, заполненное водой и щебнем. Из-за влаги там начали гнить балки и ступени, поэтому впоследствии их пришлось заменить.

Манн отложил ремонт в этом помещении и сначала обновил основную часть дома. Он подчеркнул, что несмотря на то что подвал требовал большой объем ремонтных работ, его наличие было несомненным бонусом.

Когда Манны, наконец, дошли до потайной комнаты, они решили сделать в ней современный домашний кинотеатр и игровую комнату для годовалой дочери Беллы. Пара потратила 4,5 тысячи фунтов (467,8 тысячи рублей) на обновление старого гниющего подвала и установку сделанного на заказ дивана, проектора и обустройство бара.

«Я использовал много бывших в употреблении материалов. Я самостоятельно создал систему, чтобы откачать воду, и сэкономил много денег, так как выполнял эти работы сам»,— подчеркнул Манн.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok с ником @loganhunter_p из американского штата Западная Вирджиния обнаружил потайное помещение с окном, скрытое за фальшивой стеной в кладовой у себя в квартире. Он пояснил, что помещение находится на чердаке здания, и рассказал, что планирует декорировать его и превратить в место для отдыха.

