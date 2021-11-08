Студент обнаружил в квартире тайную комнату с окном за фальшивой стеной

Пользователь TikTok с ником @loganhunter_p из американского штата Западная Вирджиния обнаружил потайное помещение с окном, скрытое за фальшивой стеной в кладовой у себя в квартире. Его он заснял на видео.

Студент Логан Хантер пояснил, что его заинтересовала шаткая часть обшивки. Он постучал по ней и понял, что позади нее находится свободное пространство. Жилец решил исследовать его и в итоге нашел тайную комнату.

Материалы по теме Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь «Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди

На одной из сделанных американцем записей видно, как он снимает обшивку, за которой оказывается деревянная лестница. На другом видео Хантер залезает внутрь и осматривается. «Боже, тут страшно. Закрыл за собой дверь, чтобы коты не пошли за мной. У меня нет соседей по квартире или кого-либо, кто полез бы сюда за мной, поэтому если я умру, то никто не найдет меня и не узнает, где я», — сказал он.

Американец подчеркнул, что в найденной комнате удобно что-либо прятать. Он пояснил, что помещение находится на чердаке здания, и рассказал, что планирует декорировать его и превратить в место для отдыха. В тайной комнате также обнаружилось окно.

Одна из видеозаписей набрала более 860 тысяч просмотров, вторая — около 200 тысяч. Пользователей поразила находка американца. «Уверен, что владелец здания пытался навсегда запереть внутри злую силу, а ты только что ее выпустил», — написал один из комментаторов.

Ранее жительница Великобритании вместе с возлюбленным арендовала новое жилье и обнаружила потайную комнату за кухонным шкафом. На полу в помещении отсутствовал настил, а внутри остались провода и строительные материалы.